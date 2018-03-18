РИАМО - 18 мар. Специалисты на зафиксировали чрезвычайных ситуаций на выборах президента РФ в Подмосковье, сообщил журналистам в воскресенье начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области по Одинцовскому району Владимир Сторожук.

Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

«Чрезвычайных ситуаций на избирательных участках (Московской области - ред.) не произошло», - сказал Сторожук.

Всего от ГУ МЧС России по Московской области было задействовано 3,4 тысячи человек и 505 единиц техники, добавил он.

На выборах президента РФ в Московской области работали более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах и СИЗО. Также были открыты участки для голосования бездомных. Безопасность во время выборов обеспечивали спасатели, пожарные и сотрудники полиции.