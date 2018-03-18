РИАМО - 18 мар. Работники жилищно-коммунального комплекса столицы обеспечили комфортный проход к избирательным участкам Москвы, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Вообще, сегодня праздник работников жилищно-коммунального хозяйства. Многие из нас увидели, как за последние дни изменились даже подходы к избирательным участкам. Они праздник отметили, как всегда трудовыми достижениями. Поздравляю всех работников коммунального хозяйства, не только Москвы и страны, спасибо за большую работу, они также внесли свой вклад в подготовку к выборам», - сказал Горбунов.

Москвичи пришли в это воскресенье на избирательные участки города и отдали свои голоса за кандидатов в президенты России, все участки закрылись в 20:00. Явка на выборах президента России в Москве на 18:00 составила 52,7%.