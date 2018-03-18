РИАМО - 18 мар. К следующим выходным в столице ожидается потепление до плюс 2 градусов, в середине недели пройдет снег, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в начале недели преимущественно без осадков, после полудня 0 – минус 2 градуса. Со среды небо над столицей покроется снеговыми тучами, и к пятнице потеплеет до 0 – плюс 2 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала марта, столбики термометров опустились до минус 19,7 градуса. Температура была на 14-16 градусов ниже климатической нормы.

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