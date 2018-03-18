РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В городском округе Люберцы около 2 тысяч юных жителей впервые проголосовали на выборах президента РФ, сообщил председатель территориально-избирательной комиссии (ТИК) Люберец Борис Новиков.

«На выборах президента РФ 18 марта впервые пришли на избирательные участки и отдали свои голоса порядка 2 тысяч юных жителей городского округа, достигших 18 лет», – сказал Новиков.

Он добавил, что каждый из них получил набор молодого избирателя, в который входит настольный календарь, ручка и блокнот.

«Члены избирательной комиссии поздравили каждого юного голосовавшего», – заключил Новиков.