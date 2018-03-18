РИАМО - 18 мар. Информация о подвозе избирателей от компаний «Мосинжпроект» и «Домстрой развитие» не соответствует действительности, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее в ходе видеоконференции с ЦИК было рассказано, что к участковой избирательной комиссии №11 в Басманном районе столицы организованно на автобусе приехали сотрудники компаний «Мосинжпроект» и «Домстрой развитие». Голосовали они не по месту прописки, а все вместе. По словам сотрудников, им за это руководство пообещало отгул, так как для них воскресенье объявили рабочим днем. Участок был расположен более чем в 10 километрах от офисов компаний и мест стройплощадок.

«Об участке №11 в Басманном районе. Речь идет об организации «Домстрой», офис ее расположен в километре от избирательного участка. Всего 15 человек были подвезены к этому избирательному участку, а всего на участке должны были проголосовать 486 человек», - сказал Горбунов.

По его словам, автобус был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые попросили 15 избирателей пройти к УИК №11 пешком. Очереди не было. Жалоб от членов комиссии и наблюдателей не поступало.

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