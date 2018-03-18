РИАМО - 18 мар. В полицию поступило еще три ложных звонка об угрозе взрыва в избирательных участках Москвы, а также близ УИК зафиксированы факты незаконной агитации, сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В воскресенье россияне выбирают президента страны. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«На 18:00 еще три сообщения поступило о якобы заложенных взрывных устройствах на избирательных участках, но они также не подтвердились, процесс голосования не прерывался, участковые комиссии работали в штатном режиме», - сказал Реут.

Он добавил, что в Центральном округе столицы был обнаружен агитационный плакат, наклеенный на доме одного из кандидатов в президенты. Его изъяли, проводится проверка.

Также на востоке Москвы задержан водитель, на автомобиле которого была агитация за одного из кандидатов, которую изъяли; составлен протокол по статье 5.10 КоАП за незаконную агитацию рядом с участком.

«Также в центральном округе была задержана жительница Краснодарского края, которая также держала в руках агитационный плакат против отдельных кандидатов. На нее составили протокол», - уточнил Реут.