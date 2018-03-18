РИАМО – 18 мар. Москвичи пришли в это воскресенье на избирательные участки города и отдали свои голоса за кандидатов в президенты России, все участки закрылись в 20:00.

Явка на выборах президента России в Москве на 18:00 составила 52,7%.

Для голосования в столице были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков, на которых дежурили наблюдатели и волонтеры. Безопасность голосования обеспечивали свыше 17 тысяч полицейских, сотрудников ЧОП и дружинников. Всего в Москве насчитывается 7,2 миллиона избирателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на участке №90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы.

Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отдала свой голос за одного из кандидатов на избирательном участке №145 в здании Центрального телеграфа в столице.

Помимо этого, в голосовании в столице приняли участие актер театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актер Максим Виторган и другие знаменитости.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, на выборах в столице зафиксировали три серьезных нарушения — отключение КОИБов, голосование дважды, выписка и вписка на свой участок.

В ЦИК РФ в день выборов президента России поступило более 20 тыс обращений>>