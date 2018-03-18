РИАМО - 18 мар. Съемочная команда телепрограммы «Ревизорро» вместе с ведущей Настасьей Самбурской посетили Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ в столице в день проведения выборов президента России, передает корреспондент РИАМО.

Во время своего визита ведущая «Ревизорро» пообщалась с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Московском регионе закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

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