РИАМО – 18 мар. Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

«Ход голосования (явка избирателей) по Российской Федерации 59,93%», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00 по местному времени. В Москве и Подмосковье голосование уже завершилось. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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