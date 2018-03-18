РИАМО - 18 мар. Избирательные участки в Подмосковье, на которых в воскресенье жители голосовали за кандидатов в президенты России, закрылись в 20:00.

Отдать свой голос избиратели могли за одного из восьми кандидатов. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №3946 в Подмосковье. На голосование губернатор приехал с женой и дочерью.

Также вместе со своей семьей в голосовании принял участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он проголосовал на избирательном участке в школе №21 микрорайона Дзержинский в подмосковной Балашихе.

Активное участие в голосовании в Московской области приняли звезды шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Максим Галкин, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и другие.

На этих выборах в Московской области впервые организовали видеонаблюдение в территориально-избирательных комиссиях. В 20:00 включилась запись в 73 ТИКах региона, это значит, что в интернете в режиме реального времени можно увидеть процесс подведения итогов выборов в Подмосковье.

На выборах президента РФ в Московской области работали более 4,2 тысячи избирательных участков, в том числе в аэропортах и СИЗО. Также были открыты участки для голосования бездомных. Безопасность во время выборов обеспечивали спасатели, пожарные и сотрудники полиции.