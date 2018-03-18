РИАМО - 18 мар. Корпус наблюдателей от Общественной палаты работает на выборах президента на 100%, на избирательных участках в Москве находятся около 3,5 тысяч человек, сообщил журналистам в воскресенье замруководителя Общественного штаба наблюдателей столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Хотелось бы отметить участие наблюдателей Общественной палаты в наблюдениях. У нас из 3621 наблюдателя не вышли на участки всего лишь 124 человека, то есть 3,42%. Можно сказать уверенно, что корпус наблюдателей Общественной палаты города Москвы отработал на 100 процентов», - сказал Шапошников.

По его словам, к 15:00 поступила информация о 33 различных нарушениях.