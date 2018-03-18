РИАМО - 18 мар. В России в течение двух дней проверят жалобы, которые касаются вопросов проведения выборов президента РФ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

«В настоящее время мы не заканчиваем работу по проверке поступающих жалоб и заявлений. Руководителям территориальных органов дано максимум двое суток не в ущерб качеству осуществить проверку поступивших заявлений с одновременным уведомлением тех, кто эти жалобы либо заявления подал», - сказал Горовой.

Ранее он сообщил, что поступило более 640 жалоб, касающихся вопроса проведения выборов президента России.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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