РИАМО - 18 мар. Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова назвала причины очередей на некоторых избирательных участках во время выборов президента России.

«Жалобы были на очереди на избирательных участках, связано это с единственной проблемой: те списки избирателей, которые были прикреплены к участкам в Подмосковье, то есть решили проголосовать по месту пребывания, они по инструкции ЦИК сшивались в одну книгу, и с этой одной книгой одномоментно мог работать только один член комиссии, ускорить этот процесс мы не могли физически», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в последние четыре дня перед выборами стало известно о избирателях, которые решили проголосовать в Подмосковье и ранее о них не было известно.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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