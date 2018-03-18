РИАМО - 18 мар. Порядка 160 тысяч жителей Москвы сообщили о желании голосовать за президента страны из дома, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Про надомное голосование - порядка 160 тысяч подали заявления на утро. По закону, до 14:00 люди могли обращаться. Эти результаты мы узнаем по протоколу», - сказал Горбунов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

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