РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента России в следственных и временных изоляторах Подмосковья составила 100% на 18:00, проголосовали все заявленные избиратели, сообщила журналистам в воскресенье уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Контингент, который у нас находится в СИЗО и ИВС, проголосовал на 18:00 на 100% - это 3671 человек», - сказала Семенова.

Она отметила, что на горячую линию поступали звонки о жалобах от граждан Подмосковья только об очередях.

«Я думаю, что вся наша избирательная система должна сделать организационные выводы», - добавила омбудсмен.