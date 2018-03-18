РИАМО – 18 мар. В России для обеспечения безопасности на выборах президента привлекли более 360 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«На более чем 97 тысяч участковых избирательных комиссий службу несли 356 тысяч сотрудников органов внутренних дел и наших коллег из Национальной гвардии», - сказал Горовой.

Он добавил, что помимо организации безопасности на избирательных участках, также проводился контроль за оперативной обстановкой по стране.

По его словам, для обеспечения контроля привлекались более 21 тысячи сотрудников частных охранных предприятий.

«Я могу доложить, что сегодня в целом по стране оперативная обстановка контролируется. Она характеризуется снижением зарегистрированных преступлений различных видов, снижением дорожно-транспортных происшествий, выявленных административных правонарушений», - добавил Горовой.