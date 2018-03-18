РИАМО - 18 мар. Все избиратели успеют проголосовать на участке 3816 в подмосковном городском округе Красногорск, где с утра были большие очереди за бюллетенями, сообщил РИАМО председатель территориальной избирательной комиссии Красногорска Константин Шагимуратов.

По словам собеседника агентства, у очереди за бюллетенем на участке в Путилкове, по Спасо-Тушинскому бульвару, 4, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», две причины: большое количество прикрепившихся избирателей, около 1,3 тысячи человек, список был передан в пятницу. А также - задержки в передаче данных о недавно прописавшихся жителях, так как район новый, дома очень быстро сдают.

«До 20:00, я думаю, что все успеют проголосовать. Но мы прекрасно понимаем, какие трудности для людей - выстоять такую очередь. Мы работаем в оперативном режиме», - сказал Шагимуратов.

Он отметил, что ТИК и УИК приняли все меры, чтобы избиратели могли проголосовать на этом участке, туда были переданы дополнительные бюллетени. Однако направить туда дополнительных людей не представляется возможным, так как со списком может работать единовременно только один человек по причине сквозной нумерации.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.