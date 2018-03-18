РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 18 мар. Явка на выборах в городском округе Орехово-Зуево, по данным на 18:00, составила 55,5%, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Александр Бурыкин.

«В общей сложности на избирательных участках городского округа Орехово-Зуево, по состоянию на 18:00, проголосовали 56 024 человека, что составляет 55,5%», – сказал Бурыкин.

По сведениям агентства, новые данные по явке избирателей в Орехово-Зуеве станут известны 19 марта.