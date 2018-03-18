РИАМО - 18 мар. Явка избирателей в столичных следственных изоляторах на 18:00 составила от 70% до 95%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«В Москве 10 следственных изоляторов. Явка здесь от 70 до 95 процентов», - сказал Ермолов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.