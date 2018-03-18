РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента России в Москве на 18:00 составила 52,7%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«В Москве (на 18:00 - ред.) явка избирателей составила 52,7%», - сказал Горбунов.

Согласно данным на интерактивном экране в Мосгоризбиркоме, районы юга, юго-востока и севера столицы показали наиболее активную явку на выборы президента РФ в городе на 18:00.

«Активность избирателей по районам: Нагорный район - 66,01%; район Текстильщики - 58,95%; район Восточный - 58,84%», - значится на экране.

«Средняя явка от 46 до 66 процентов по районам», - уточнил журналистам в воскресенье председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, в Мосгоризбиркоме надеются на то, что голосование закончится на высоком организационном уровне.

На прошлых выборах президента России в Москве в 2012 году явка избирателей на 18:00 составляла 49,11%.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.