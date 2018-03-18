РИАМО - 18 мар. Явка избирателей на избирательные участки на столичных вокзалах по состоянию на 18:00 составила от 70% до 90%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«В Москве на железнодорожных вокзалах явка избирателей составила от 70 до 90 процентов», - сказа Ермолов.

По его словам, на Казанском вокзале, где голосуют граждане без постоянной регистрации по месту жительства в РФ, наибольшее количество избирателей - порядка 1,5 тысяч, из них 80% проголосовало.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.