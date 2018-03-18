РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента России в Подмосковье, по данным на 18:00, составила 56,46%, сообщила в воскресенье журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства.

По ее словам, в лидеры вырвались Котельники - 71,35%, Электрогорск - 69,52%, Рошаль - 66,94%, в аутсайдерах Волоколамск - 41,75%, Озеры - 47,94%, Егорьевск - 48,74%.

По данным на 15:00, явка составляла 43,9%.

На прошлых выборах президента России в Московской области в 2012 году явка избирателей на 18:00 составляла 53,62%.

Как проходят выборы в Подмосковье: высокая явка, серьезных нарушений нет>>