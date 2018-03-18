РИАМО – 18 мар. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 19:00 в среднем по стране составила 59,59%, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии РФ.

«Ход голосования (явка избирателей) по Российской Федерации 59,59%», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.

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