РИАМО - 18 мар. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Александр Золотов пришел на избирательный участок №564 микрорайона Керамик подмосковной Балашихи, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Я всегда хожу на выборы, потому что считаю это таким же долгом, как и любовь к Родине. Не пропустил ни одних выборов, какого бы уровня они не были. Своих детей и внуков заставляю посещать выборы», — сказал Золотов.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов подчеркнул важность участия ветеранов, почетных граждан Балашихи в избирательном процессе.

«Я знаю Александра Григорьевича больше 20 лет. Он удостоен высоких военных наград, прошел всю войну, встретив победу в Варшаве. 1 сентября Александру Золотову исполнилось 96 лет. Свой день рождения он всегда отмечает в кругу друзей – учащихся школ микрорайона Керамик №4 и 5, где до сих пор проводит уроки мужества. И его участие в голосовании – это еще один пример патриотизма для нашей молодежи», — отметил Ефимов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.