РИАМО - 18 мар. Явка избирателей в столичном аэропорту «Внуково» на 18:00 достигла 72%, сообщил журналистам в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он уточнил, что в аэропорту было увеличено время голосования. Всего в список избирателей было включено около 900 человек.

«В Москве явка избирателей в аэропорту «Внуково» составила 72%», - сказал Ермолов.

По данным на информационном табло в ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18:00 по московскому времени составила 52,97%

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.