РИАМО - 18 мар. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Подольске мужчину, у которого нашли и изъяли более 5 граммов героина, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в Подольске в ходе проведения мероприятия «Оперативный эксперимент» при сбыте 0,17 грамма героина установлен и доставлен в отделение полиции мужчина.

«В ходе осмотра квартиры по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято 5,31 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.