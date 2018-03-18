РИАМО - 18 мар. В день выборов президента РФ общественный транспорт Москвы перевез на 30% больше пассажиров по сравнению с обычными показателями, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

«По состоянию на 18:00 сегодня перевезено 5,6 миллиона пассажиров в метро и наземном городском транспорте, что на 30% больше по сравнению с обычным воскресным днем», - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.