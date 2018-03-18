РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Сотрудники правоохранительных органов примут процессуально-правовое решение по вбросу бюллетеней в УИК Люберец после окончания выборов, сообщил член избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса Евгений Каленбет.

«После 20:00 воскресенья (18 марта – ред.) будет принято соответствующее процессуально-правовое решение. В настоящее время правоохранительные органы Люберец отрабатывают версию возможной фальсификации данного голосования», – сказал Каленбет.

Он пояснил, что при подведении итогов и подсчете голосов избирателей на участке производится процедура, связанная с определением количества проголосовавших избирателей и с совпадением количества бюллетеней в урне для голосования.

«В случае каких-то несостыковок, возможно, каких-то нарушений, которые дадут повод полагать, что на данном избирательном участке волеизъявления избирателей было нарушено, но его невозможно установить ввиду допущенных нарушений, результаты голосования на данном избирательном участке будут признаны недействительными», – отметил Каленбет.

Он подчеркнул, что в настоящий момент голосование является легитимным. Процедуру голосования избирательная комиссия в силу прямого указания закона не имела права прерывать и прекращать.

«Если факт будет доказан, то квалификацией данного нарушения будут заниматься правоохранительные органы, имеющие компетенцию в этом вопросе. Решение будет приниматься уже на основании решения суда: либо обвинительный приговор, либо административное правонарушение», – добавил Каленбет.

По его словам, в настоящий момент опечатали урну, в которую на видео вбросили бюллетени. Назначили нового исполняющего обязанности председателя участковой комиссии, установили новую опломбированную урну. Голосование на данном избирательном участке не прерывалось.