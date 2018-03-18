РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Управляющая компания в подмосковном Подольске осушила подвал после жалоб жителей на сильный запах канализации и сырость, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители пожаловались на сильную влажность и неприятный запах канализации из подвала дома №34А на улице Литейная. Так же они отметили, что в подъезде и в ванной комнате в квартире стоит сильный запах от общего стояка.

«Сотрудники управляющей компании МУЖРП-5 Подольска осушили подвальное помещение жилого дома на улице Литейная, 34А», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

По его словам, в данный момент подвал находится в удовлетворительном состоянии.