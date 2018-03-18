РИАМО - 18 мар. В результате столкновения автомобилей ВАЗ, Nissan и Volvo на Кутузовском проспекте пять человек получили травмы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Ранее сотрудник пресс-службы ГИБДД сообщил, что на Кутузовском проспекте, по предварительной информации, в результате массового дорожно-транспортного происшествия шесть человек пострадали и один человек погиб.
По словам представителя пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, троих пострадавших доставили в больницу на вертолетах.
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