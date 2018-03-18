РИАМО - 18 мар. В результате столкновения автомобилей ВАЗ, Nissan и Volvo на Кутузовском проспекте пять человек получили травмы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее сотрудник пресс-службы ГИБДД сообщил, что на Кутузовском проспекте, по предварительной информации, в результате массового дорожно-транспортного происшествия шесть человек пострадали и один человек погиб.

«Согласно уточненной информации, ДТП произошло на 8-м километре Кутузовского проспекта в сторону области. Столкнулись ВАЗ, Nissan и Volvo. Один человек погиб и пять получили травмы», - сказал собеседник агентства.

По словам представителя пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, троих пострадавших доставили в больницу на вертолетах.

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