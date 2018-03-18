Дорожная авария с участием нескольких транспортных средств произошла на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.
|Температура
|-4˚C … -2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|-1˚C … +1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 9 м/с
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
Дорожная авария с участием нескольких транспортных средств произошла на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии