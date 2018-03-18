РИАМО – 18 мар. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отреагировала на все существенные нарушения на выборах президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Сообщений не так много. В основном, если размести этот мусор (ложные сообщения о нарушениях - ред.), то на самом деле на существенные мы отреагировали», - сказала Памфилова.

Она отметила, что некоторые жалобы затрагивают проблему массового подвоза избирателей на участки для голосования.

«Это специальный легальный механизм, который мы предложили. Он действует легально. Подвоз - это когда один из кандидатов (организовывает подвоз избирателей - ред.). Все остальное по просьбе комиссии: администрации выделяют транспорт. Это не считается подвозом», - добавила Памфилова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.