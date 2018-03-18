РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. В воскресенье в подмосковном Красногорске состоялся международный детский хоккейный турнир «Красногорск-2018», сборная Норвегии одержала победу по итогам спортивного мероприятия, сообщил президент спортивного клуба «Зоркий» Рустем Ахмадинуров.

В турнире по ринк-бенди (мини-хоккею с мячом) приняли участие детские команды России, Норвегии, Германии, Голландии, Чехии и Словакии. В открытии спортивного мероприятия принял участие министр спорта Московской области Роман Терюшков. В церемонии награждения – депутат Госдумы РФ Мартин Шаккум и вице-президент Международной федерации хоккея с мячом Евгений Епифанов.

«Сборная Норвегии выиграла в драматичном по накалу матче у сборной России, составленной из игроков «Зоркого» 2006 года рождения», – сказал Ахмадинуров.

Он отметил, что уже нынешним летом в Красногорске решено организовать международный детский лагерь игроков бенди.

«Поздравляю наших мальчишек легендарного «Зоркого» со вторым местом на детском международном турнире по хоккею с мячом «Красногорск-2018», – написал глава Красногорска Радий Хабиров на своей странице в соцсети Facebook.