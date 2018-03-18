РИАМО - 18 мар. Факт подвоза сотрудников строительных компаний на столичные избирательные участки проверят в Московской городской избирательной комиссии, сообщил в воскресенье в ходе видеоконференции с ЦИК председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В ходе мероприятия рассказали о том, что к участковой избирательной комиссии №11 в Басманном районе столицы организованно на автобусе приехали сотрудники компаний «Мосинжпроект» и «Домстрой развитие». Голосовали они не по месту прописки, а все вместе. По словам сотрудников, им за это руководство пообещало отгул, так как для них воскресенье объявили рабочим днем. Участок был расположен более чем в 10 километрах от офисов компаний и мест стройплощадок.

«Валентин Павлович (Горбунов – ред.), разберитесь, возьмите под личный контроль», - сказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Горбунов, в свою очередь, отметил, что такая ситуация могла произойти как раз из-за работы в выходные дни.

«У нас много участков на территории новой Москвы, где ведется большое строительство, руководством принято решение о выделении специальных автобусов, так как их места расположения далеко от предприятий. Речь идет о подвозах руководителями предприятий, а не кандидатами, представителями партий. По тому, обещали ли отгул, не могу прокомментировать. Мы разберемся», - сказал Горбунов.

Он добавил, что если люди работают в выходной день, то им положена двойная оплата или, по соглашению, предоставление дополнительных выходных дней.

Памфилова также предложила изложить информацию об этой ситуации письменно и предоставить в ЦИК.

«У нас есть участок в Красносельском районе, где большая кондитерская фабрика, которая круглосуточно работает. Там тоже это организовано. <…> На улице Живописная ведутся большие строительные работы, связанные с Северной хордой. Работа идет непрерывным циклом, которую нельзя останавливать», - отметил Горбунов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.