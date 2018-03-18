РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. В подмосковном Королеве завершился детский турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти заслуженных тренеров Виктора Громакова и Юрия Парыгина, команда «Вымпел» спортшколы «Королев» заняла второе место, сообщается в аккаунте СШОР «Королев» в Instagram.

Игры турнира состоялись в воскресенье на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом имени Алексея Касатонова, в нем приняли участие четыре команды, составленные из игроков 2007 года рождения.

«Команда «Вымпел» спортивной школы олимпийского резерва Королева заняла второе место. Поздравляем с отличным результатом спортсменов и тренеров – Александра Березина и Алексея Ерошина», – говорится в сообщении.

Первое место завоевала команда «Русич», представляющая Ликино-Дулево. «Зоркий» из Красногорска и «Динамо-Крылатское» из Москвы заняли третье и четвертое места соответственно.

Виктор Громаков (1939 – 2001) – заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом, дважды чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР по хоккею на траве. Громаков играл в хоккей с мячом в составе подмосковного «Вымпела».

Юрий Парыгин (1940 – 2016) – заслуженный тренер РСФСР по хоккею с мячом. На протяжении многих лет был ведущим игроком «Вымпела». После окончания игровой карьеры тренировал «Вымпел».