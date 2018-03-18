РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В воскресенье вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым выходить из машины в темное время суток можно только в световозвращающем жилете, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Находясь на избирательных участках в день президентских выборов, сотрудники ГИБДД не только следят за общественным порядком, но и напоминают водителям о соблюдении ПДД. Ведь именно сегодня, 18 марта, вступили в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости можно только в световозвращающем жилете», – говорится в сообщении.

Это требование распространяется на водителя в том случае, если он находится на дороге или обочине вне населенного пункта. Введено это требование исключительно для безопасности самих же водителей. Согласно статистике Госавтоинспекции, количество наездов на водителей в подобной ситуации в целом по стране растет. В большинстве стран Европы жилеты – обязательная форма одежды водителей в ночное время.