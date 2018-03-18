РИАМО – 18 мар. Умер руководитель пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников, в связи с этим оператор отменил большую пресс-конференцию по итогам 2017 года, сообщает в воскресенье Газета.ru.

«Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова», — написала директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская в Facebook.

Она добавила, что МТС отменяет намеченную на 19 марта большую пресс-конференцию по итогам 2017 года.

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