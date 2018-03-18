РИАМО - 18 мар. Медицинские вертолеты доставят пострадавших в столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в медучреждения, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Два санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели на Кутузовский проспект, 57, где произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулось три автомобиля.

«В данный момент экипаж одного из вертолетов эвакуирует с места аварии двух пострадавших с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на вертолете пострадавших сопровождает авиамедицинская бригада.

«По дополнительной информации второй санитарный вертолет Московского авиационного центра взлетел с места аварии на Кутузовском проспекте с одним пострадавшим. В полете его также сопровождает авиамедицинская бригада», - уточнил сотрудник пресс-службы.

Ранее сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по столице сообщил, что в ДТП на Кутузовском проспекте один человек погиб и шестеро пострадали.

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