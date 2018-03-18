РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. В микрорайоне Силикатная-2 в подмосковном Подольске знак общественной парковки полностью заклеили рекламой, однако после жалобы жителей его очистили, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на то, что в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная из-за рекламных объявлений не видно знака перед въездом на общественную парковку. Он попросил очистить знак и применить административные меры к рекламодателям, незаконно разместившим рекламу в неподходящем месте.

«Обращение по вопросу неудовлетворительного состояния дорожного знака 6.4 «Парковка» на улице Тепличная рассмотрено. Подрядной организацией очищен дорожный знак от рекламного мусора», – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Анатолий Гребенюк.

Также к ответу был приложен соответствующий фотоотчет.