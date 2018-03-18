РИАМО - 18 мар. Дорожная авария с участием нескольких транспортных средств произошла на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«По предварительной информации, в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте шесть человек пострадали и один человек погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дальнейшая информация уточняется.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице, спасатели выезжали на место, чтобы вылить топливо.

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