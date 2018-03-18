РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В Электростали 17 и 18 марта состоялись игры решающего тура первенства Подмосковья по индорхоккею среди девочек 2007-2008 годов рождения, команда СШОР «Королев» заняла второе место, сообщается в аккаунте МБУ СШОР «Королев» в Instagram.

В первенстве приняли участие пять команд из Подмосковья и две из Москвы. Игры второго и решающего тура первенства Московской области по индорхоккею среди команд, составленных из девочек 2007-2008 годов рождения, прошли в Электростали 17-18 марта.

«Команда отделения хоккея на траве спортивной школы олимпийского резерва « Королев» заняла второе место на первенстве. Поздравляем тренеров и спортсменок отделения с отличным результатом!» – говорится в сообщении.

Победителями первенства стали хоккеистки спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта «Электросталь», на третьем месте – представительницы спортивной школы «Юность Москвы-Спартак».

Индорхоккей – один из игровых видов спорта, разновидность хоккея на траве. Данный вид игры не входит в олимпийскую программу, в отличие от традиционного хоккея на траве. Матчи проводятся в закрытых залах.