РИАМО - 18 мар. Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев принял участие в голосовании на выборах президента РФ.

«Вместе со всей страной сегодня сделал свой выбор!» - написал Буцаев в Instagram.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.