РИАМО - 18 мар. Первый заместитель начальника Главархитектуры Московской области - главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин проголосовал на выборах президента РФ и напомнил о голосовании за концепцию благоустройства в регионе.

«В день выборов президента у жителей Подмосковья также есть возможность выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в приоритетном порядке. В ряде муниципалитетов горожане голосуют за концепцию благоустройства и дают дополнительные предложения к ним», - написал Хайкин в своем аккаунте в Instagram под фотографией, где он сам голосует на выборах президента РФ.

Он добавил, что сегодня у каждого жителя есть уникальная возможность повлиять на облик и будущее своего города.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.