РИАМО - 18 мар. На избирательных участках в подмосковном Щелкове не было отмечено нарушений, ситуация стандартная, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
Депутат регионального парламента Владимир Шапкин посетил с проверкой девять участковых избирательных комиссий в Щелкове.
«Ситуация везде стандартная: люди идут, организация хорошая. На всех участках есть наблюдатели, работают они в штатном режиме - нарушений не зафиксировано. Вообще у людей праздник: идут семьями, где-то проходят ярмарки, играет музыка, работают буфеты», — сказал Шапкин.
Он добавил, что в его планах — посетить еще десять участков в Балашихе.
В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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