РИАМО - 18 мар. На избирательных участках в подмосковном Щелкове не было отмечено нарушений, ситуация стандартная, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Депутат регионального парламента Владимир Шапкин посетил с проверкой девять участковых избирательных комиссий в Щелкове.

«Ситуация везде стандартная: люди идут, организация хорошая. На всех участках есть наблюдатели, работают они в штатном режиме - нарушений не зафиксировано. Вообще у людей праздник: идут семьями, где-то проходят ярмарки, играет музыка, работают буфеты», — сказал Шапкин.

Он добавил, что в его планах — посетить еще десять участков в Балашихе.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.