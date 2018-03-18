РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 мар. В подмосковном Домодедове 19 марта сотрудники «МОЭСК» временно отключат свет в деревне и двух селах в связи с заменой оборудования, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Плановые отключения электроэнергии по городскому округу Домодедово произойдут 19 марта на котельной в селе Юсупово – с 10:00 до 17:00, в селе Добрыниха – с 10:00 до 17:00, и деревне Повалино – с 10:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Отключения электроэнергии связаны с заменой оборудования.