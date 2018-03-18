РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В единый день голосования в Люберцах более 450 жителей выполнили нормы ГТО, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Восемнадцатого марта 2018 года все желающие с 6 до 70 лет выполняли нормативы ВФСК ГТО c I по XI ступени. Порядка 450 желающих сдали нормы ГТО», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что по результатам сдачи норм ГТО спортсмены будут награждены знаками отличия.

«Выполнение норм ГТО проходило в спортивных залах 14 образовательных учреждений городского округа», – добавил Ружицкий.