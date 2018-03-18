РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Жительница Подольска пожаловалась на плохую работу светофора в микрорайоне Львовский, после чего его отрегулировали, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила отрегулировать светофор на выезде из микрорайона Львовский на пересечении улиц Горького и Московской на Старосимферопольском шоссе. Она пояснила, что при выезде с улицы Горького на Московскую улицу часто случаются аварии. Обращение по вопросу изменения режима работы светофорного объекта на пересечении улицы Горького и Старосимферопольского шоссе в микрорайоне Львовский рассмотрели в администрации горокруга.

«В настоящее время у светофорного объекта настроен режим максимальной пропускной способности, с учетом интенсивности движения автотранспорта и пешеходов, а также предотвращения заторовых ситуаций и возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП)», – сказал замглавы по развитию территорий администрации округа Сергей Иванов.

Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».