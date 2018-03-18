РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Избирательный участок в Люберцах, на котором якобы произошел вброс бюллетеней в урну, будет находиться на особом контроле Общественной палаты России, сообщил в воскресенье представитель мониторинговой группы на выборах от Общественной палаты Подмосковья Петр Ульянов.

«Данный избирательный участок №1480 в Люберцах будет под особым контролем представителя ОП России, который будет проверять процесс голосование и подсчет голосов», – сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что случай вопиющий. Этим фактом будут заниматься правоохранительные органы.

«ТИК Люберец принял решение об отстранении председателя участковой комиссии, она продолжит работу в новом формате», – уточнил Ульянов.

По его словам, поступила информация на карте нарушений «Голос», что на участке №1479 в Люберцах в 9:00 произошел вброс бюллетеней, было опубликовано видео.

«С этой информацией ознакомилась мониторинговая группа, было принято решение выехать на данный участок, он находится на территории гимназии №5 в Люберцах. На месте выяснилось, что с участком произошла ошибка. Данный факт произошел на участке №1480. На данный участок по нашей просьбе приехал председатель ТИК Борис Новиков и члены избирательной комиссии Московской области. После обсуждения данной ситуации было принято решение данную урну опечатать и снять ее с голосования. Голосование не прерывалось, была поставлена резервная урна, которую доставили в ТИК Люберец», – добавил Ульянов.