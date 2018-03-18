РИАМО - 18 мар. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прилетел из Осло в Москву специально, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, а затем отправится обратно в Норвегию.

«Какой насыщенный день!!!! Быстро сгонять в Москву, ярко проголосовать, потом обратно в Осло, потом в Москву, завтра в Тюмень!!!!! Сверхсекретный ковер - вертолет имени Малиновского работает блестяще», - написал Губерниев в Instagram.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.