РИАМО - 18 мар. В школе №31 в подмосковных Химках свой голос за президента России отдала руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, отметив, что тем самым определяет будущее страны на ближайшие шесть лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Я думаю, что эти выборы очень важны. Сегодня прийти и проголосовать должны все. Голос каждого очень важен. Мы определяем будущее страны на ближайшие шесть лет. Я хочу видеть свою страну сильной и процветающей. Я хочу, чтобы в Подмосковье были чистые и ухоженные улицы, благоустроенные дворы, большое количество детских садов и школ. Я голосую за счастливое будущее своей семьи. Один из моих сыновей сегодня впервые участвует в выборах. Он очень ответственно и серьезно относится к этому событию», — отметила Витушева.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа.